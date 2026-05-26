Суд отказался взыскать с "Автодора" убытки из-за ДТП с косулей

08:30 26.05.2026 (обновлено: 08:35 26.05.2026)
Суд отказал во взыскании с "Автодора" 207 тысяч рублей после ДТП с косулей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд отказал предпринимательнице в иске о взыскании убытков с «Автодора» после ДТП с косулей на трассе М-4.
  • Истица требовала взыскать почти 207 тысяч рублей за ремонт автомобиля, поврежденного в результате столкновения с животным.
  • Суд указал, что установка знака «Дикие животные» и сетчатого ограждения не была предусмотрена на данном участке трассы, а контролировать появление диких животных на дороге невозможно.
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Предпринимательница пыталась взыскать с "Автодора" расходы на ремонт автомобиля после столкновения с косулей, вышедшей на трассу М-4, суд в иске отказал, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ДТП произошло на платной трассе М-4, которая находится в доверительном управлении "Автодора".
По мнению истицы, столкновение произошло из-за отсутствия на участке трассы дорожных знаков "Дикие животные" и повреждения заградительной сетки.
В результате ДТП автомобиль женщины получил повреждения фар, облицовки кабины, бампера и другие. Ремонт обошелся почти в 207 тысяч рублей. Эту сумму истица потребовала взыскать с ответчика "как владельца платного участка дороги, не обеспечившего надлежащее содержание".
Суд в иске отказал и отметил, что знак "Дикие животные" устанавливают только "перед участками дорог, проходящими по территории заповедников, охотничьих хозяйств, лесных массивов, и другими участками дорог, если на них возможно появление диких животных", а установка сетчатого ограждения на участке непосредственно перед местом ДТП не предусмотрена проектом, утвержденным Главгосэкспертизой.
Как подчеркнул суд, "дикое животное – обитатель естественной среды", "контролировать его перемещение и гарантировать отсутствие на дороге объективно невозможно", поэтому "решающее значение для оценки причин возникновения вреда имеют действия водителя транспортного средства".
По мнению суда, водитель "должен был предполагать вероятность появления животных на дороге, тем более при движении вдоль защитных лесополос".
"Характер повреждений автомобиля и обстоятельства столкновения не свидетельствуют о том, что водитель при возникновении опасности принял своевременные и достаточные меры к торможению", - указал суд в решении.
В судебном акте также говорится, что доказательств повреждения сетчатого ограждения там, где оно предусмотрено проектом, истцом не представлено.
Женщина подала на решение первой инстанции апелляционную жалобу.
АвтоАвтодорГлавгосэкспертиза
 
 
