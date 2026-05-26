В России зарегистрировано около четырех миллионов авто с правым рулем
02:54 26.05.2026
В России зарегистрировано около четырех миллионов авто с правым рулем

Вождение праворульной машины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России зарегистрировано около четырех миллионов легковых автомобилей с правым рулем.
  • Приморский край лидирует по числу регистраций праворульных машин (816,7 тысячи штук).
  • Самой распространенной праворульной моделью в России является Toyota Corolla (371,4 тысячи штук).
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество легковых автомобилей в России с правым расположением руля по состоянию на 1 января 2026 года составило 4 миллиона штук, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат".
На прошлой неделе правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно одному из пунктов плана, власти должны будут оценить риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей и целесообразность разработки программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где они наиболее распространены.
Всего же, по данным агентства, в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковушек.
Среди регионов страны по числу регистраций праворульных машин на начало года лидировал Приморский край (816,7 тысячи штук). В топ-3 вошли также Иркутская область (341,8 тысячи штук) и Хабаровский край (302,9 тысячи штук).
Самой распространенной праворульной моделью в России является японская Toyota Corolla, которых в стране к 1 января насчитывалось 371,4 тысячи. Следом идут Honda Fit (132,7 тысячи штук) и Toyota Vitz (103 тысячи штук).
