В России зарегистрировано около четырех миллионов авто с правым рулем

Краткий пересказ от РИА ИИ В России зарегистрировано около четырех миллионов легковых автомобилей с правым рулем.

Приморский край лидирует по числу регистраций праворульных машин (816,7 тысячи штук).

Самой распространенной праворульной моделью в России является Toyota Corolla (371,4 тысячи штук).

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Количество легковых автомобилей в России с правым расположением руля по состоянию на 1 января 2026 года составило 4 миллиона штук, сообщили РИА Новости в аналитическом агентстве "Автостат".

На прошлой неделе правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. Согласно одному из пунктов плана, власти должны будут оценить риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей и целесообразность разработки программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где они наиболее распространены.

"По данным агентства " Автостат ", на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 4 миллиона легковых автомобилей с правым рулем", - говорится в сообщении.

Всего же, по данным агентства, в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковушек.