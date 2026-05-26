ВСУ совершили 15 ракетных обстрелов и 500 атак БПЛА на Белгород в 2025 году
19:31 26.05.2026

ВСУ совершили 15 ракетных обстрелов и 500 атак БПЛА на Белгород в 2025 году

Работа ПВО. Архивное фото
  • ВСУ за 2025 год совершили 15 ракетных обстрелов и 500 атак беспилотников на Белгород.
БЕЛГОРОД, 26 мая - РИА Новости. ВСУ за 2025 год совершил 15 ракетных обстрелов и 500 атак беспилотников на Белгород, заявили в пресс-службе городской администрации.
"Глава администрации представил горсовету отчет за 2025 год. Абсолютным приоритетом остается обеспечение безопасности населения. В минувшем году враг обрушил на мирный город 15 ракетных обстрелов и 500 атак беспилотников", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.
По словам мэра Валентина Демидова, власти обеспечивают стабильное развитие города в настоящем и защищают будущее благополучие Белгорода.
Особое внимание, как добавили в городской администрации, уделено безопасности детей: все школы и детские сады оснащены видеонаблюдением, тревожной сигнализацией и охраной. В 2025 году в систему защиты включили 58 социально значимых объектов (44 детских сада, школы, поликлиники), где смонтировано более 187,7 тысячи квадратных метров противодроновых сеток.
