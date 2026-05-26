За сутки девять жителей Запорожской области пострадали от атак ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. В Запорожской области за прошедшие сутки от атак ВСУ пострадали девять жителей, включая подростка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 30 фактов таких атак. Пострадали девять человек, один из них – подросток", - сообщил губернатор в "Максе"

Как написал губернатор, в Васильевском муниципальном округе были два случая атак на гражданские автомобили. В селе Широкое при атаке на гражданский автомобиль пострадали женщина 1967 года рождения и мужчина 1969 года рождения, они госпитализированы. При атаке на другой гражданский автомобиль пострадали мужчина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения. Состояние пострадавших остается стабильно тяжелым, сообщил губернатор.

В районе села Видножино Васильевского муниципального округа при атаке БПЛА пострадали еще два мирных жителя – 1984 и 2004 года рождения, им оказывается медицинская помощь, написал он.

Кроме того, в Приазовском муниципальном округе, вблизи села Владимировка поврежден грузовой автомобиль, пострадал мужчина 1975 года рождения, он госпитализирован. В Акимовском муниципальном округе во время атаки пострадала женщина 1975 года рождения, а в Каменско-Днепровском округе – мужчина 1975 года рождения.