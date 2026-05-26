11:48 26.05.2026 (обновлено: 12:10 26.05.2026)
За сутки девять жителей Запорожской области пострадали от атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки в Запорожской области от атак ВСУ пострадали девять жителей, включая подростка.
  • Губернатор Евгений Балицкий сообщил о 30 фактах атак по гражданским объектам региона за прошедшие сутки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. В Запорожской области за прошедшие сутки от атак ВСУ пострадали девять жителей, включая подростка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Противник не прекращает целенаправленно бить по гражданским объектам нашего региона – за прошедшие сутки зафиксировано 30 фактов таких атак. Пострадали девять человек, один из них – подросток", - сообщил губернатор в "Максе".
Как написал губернатор, в Васильевском муниципальном округе были два случая атак на гражданские автомобили. В селе Широкое при атаке на гражданский автомобиль пострадали женщина 1967 года рождения и мужчина 1969 года рождения, они госпитализированы. При атаке на другой гражданский автомобиль пострадали мужчина 1980 года рождения и девочка 2008 года рождения. Состояние пострадавших остается стабильно тяжелым, сообщил губернатор.
В районе села Видножино Васильевского муниципального округа при атаке БПЛА пострадали еще два мирных жителя – 1984 и 2004 года рождения, им оказывается медицинская помощь, написал он.
Кроме того, в Приазовском муниципальном округе, вблизи села Владимировка поврежден грузовой автомобиль, пострадал мужчина 1975 года рождения, он госпитализирован. В Акимовском муниципальном округе во время атаки пострадала женщина 1975 года рождения, а в Каменско-Днепровском округе – мужчина 1975 года рождения.
За последние сутки множественным атакам подвергся город Энергодар, повреждены гражданские автомобили, пострадавших нет. В Каменско-Днепровском, Бердянском, Токмакском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах при ударах повреждены гражданские автомобили и инфраструктура, написал Балицкий.
