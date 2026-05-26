Израильские ВВС за сутки атаковали 47 ливанских поселений, сообщил источник

БЕЙРУТ, 26 мая - РИА Новости. Израильская боевая авиация в понедельник подвергла ударам 47 населенных пунктов на юге и востоке Ливана, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Вражеская авиация за сутки нанесла удары по 44 населенным пунктам на юге и трем поселениям на востоке страны. Вероятнее всего, это самая массированная атака с начала так называемого режима прекращения огня", - рассказал собеседник агентства.
По его данным, некоторые поселения были атакованы несколькими сериями ударов в течении дня. Так, по Заутар аш-Шакия пришлось до десяти ударов, город Набатия был подвергнут ударам семь раз, поселение Машгара на западе долины Бекаа - шесть раз.
Еще 25 населенных пунктов, расположенных ближе к границе, подверглись интенсивным ударам артиллерии. Ударные беспилотники били по машинам и другим транспортным средствам в 11 ливанских поселениях.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля. По их итогам президент США Дональд Трамп объявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальную сделку, израильская сторона продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге республики и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.