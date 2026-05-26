15:45 26.05.2026 (обновлено: 15:59 26.05.2026)
Россия призвала США к осознанию ответственности за договоренности на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Пресс-центр саммита России и США на Аляске
Пресс-центр саммита России и США на Аляске. Архивное фото
  • Россия призывает администрацию США осознать свою ответственность за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.
  • Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о готовности России воплотить в конкретных решениях рамки Анкориджа.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РФ призывает администрацию Соединенных Штатов осознать свою меру ответственности за реализацию договоренностей, достигнутых на саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы призываем администрацию США осознать меру собственной ответственности. Мы готовы свою часть пути пройти и воплотить в конкретных договоренностях и решениях рамки Анкориджа", - сказал Рябков журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лавров напомнил Рубио о достигнутых в Анкоридже договоренностях
25 мая, 21:09
 
