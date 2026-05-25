Ветеринар назвал позором операцию для кошек "мягкие лапки"
16:46 25.05.2026 (обновлено: 17:56 25.05.2026)
Ветеринар назвал позором операцию для кошек "мягкие лапки"

Российские ветеринары резко осудили операции, калечащие кошек и собак

© Shutterstock/FOTODOM / New Africa — Кот в ветеринарной клинике
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа назвал операцию "мягкие лапки" позором и призвал ветеринарное сообщество отказаться от нее.
  • Операция "мягкие лапки" (онихектомия) — это хирургическое вмешательство, при котором у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал ветеринарное сообщество к отказу от хирургической операции "мягкие лапки" (научное название – онихектомия).
"Я считаю, что это позор, когда ветеринарный врач соглашается на подобную операцию", — заявил он в ходе круглого стола "Животные в мире людей: помощь и защита", который состоялся в медиагруппе "Россия сегодня".
"Мягкие лапки" — хирургическая операция, при которой у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем. В результате животное лишается части лапы. В некоторых случаях операция необходима по медицинским показаниям (например, опухоль когтевого ложа), но чаще владельцы решаются на эту процедуру, чтобы избежать царапин и порчи мебели.
По мнению Середы, в ветеринарном сообществе должна быть "всеобщая нетерпимость к калечащим операциям". К подобным вмешательствам он отнес и вентрикуллэктомию — подрезание голосовых связок у собак.
В связи с этим он напомнил, что ветеринаров, делающих такие операции, могут привлечь к уголовной ответственности. Их действия могут квалифицировать по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), максимальное наказание по которой — лишение свободы вплоть до пяти лет.
"Кому-то не нравится, что собака громко лает. Кому-то не нравится, что кот портит мебель… Но врач, когда соглашается на подобные операции, делает это не от большой любви к животным, а делает это за деньги", — добавил он.
По его мнению, о таких серьезных вещах, связанных с гуманизмом в ветеринарной сфере, необходимо говорить с первых курсов обучения в профильных вузах.
Между тем, как отметил директор Института живых систем Донского государственного технического университета (ДГТУ) Алексей Ермаков, тема гуманности врача в последние годы очень беспокоит современных студентов. "В настоящее время мы фиксируем, что нынешнее поколение много думает на темы, связанные с гуманной эвтаназией и запретом калечащих операций", — добавил он.
 
ОбществоАлексей ЕрмаковРоссияВетеринарияДонской государственный технический университетСоциальный навигаторРостов-на-Дону
 
 
