Ветеринар назвал позором операцию для кошек "мягкие лапки"

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа назвал операцию "мягкие лапки" позором и призвал ветеринарное сообщество отказаться от нее.

Операция "мягкие лапки" (онихектомия) — это хирургическое вмешательство, при котором у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа призвал ветеринарное сообщество к отказу от хирургической операции "мягкие лапки" (научное название – онихектомия).

"Я считаю, что это позор, когда ветеринарный врач соглашается на подобную операцию", — заявил он в ходе круглого стола "Животные в мире людей: помощь и защита", который состоялся в медиагруппе "Россия сегодня".

© РИА Новости / Виталий Белоусов Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа © РИА Новости / Виталий Белоусов Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа

"Мягкие лапки" — хирургическая операция, при которой у кошки ампутируют последнюю фалангу пальца вместе с когтем. В результате животное лишается части лапы. В некоторых случаях операция необходима по медицинским показаниям (например, опухоль когтевого ложа), но чаще владельцы решаются на эту процедуру, чтобы избежать царапин и порчи мебели.

По мнению Середы, в ветеринарном сообществе должна быть "всеобщая нетерпимость к калечащим операциям". К подобным вмешательствам он отнес и вентрикуллэктомию — подрезание голосовых связок у собак.

В связи с этим он напомнил, что ветеринаров, делающих такие операции, могут привлечь к уголовной ответственности. Их действия могут квалифицировать по ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"), максимальное наказание по которой — лишение свободы вплоть до пяти лет.

"Кому-то не нравится, что собака громко лает. Кому-то не нравится, что кот портит мебель… Но врач, когда соглашается на подобные операции, делает это не от большой любви к животным, а делает это за деньги", — добавил он.

По его мнению, о таких серьезных вещах, связанных с гуманизмом в ветеринарной сфере, необходимо говорить с первых курсов обучения в профильных вузах.