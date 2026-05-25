Подозреваемую в убийстве сына в Москве хотят отправить в психлечебницу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, которая обвиняется в убийстве сына на западе Москвы и пытавшаяся покончить с собой, страдает психическим расстройством
- Суд рассмотрит вопрос о ее принудительном лечении
- Согласно заключению экспертов, женщина не могла осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина, которая обвиняется в убийстве своего сына на западе Москвы и пытавшаяся покончить с собой, страдает психическим расстройством, суд рассмотрит вопрос о ее принудительном лечении, сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, 12 ноября 2025 года женщина в квартире жилого дома на улице Академика Анохина нанесла своему сыну ранения, в результате которых мальчик скончался на месте.
"В прокуратуре города Москвы утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 36-летней женщины, совершившей запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает психическим расстройством и не могла осознавать общественную опасность своих действий, а также руководить ими.
В надзорном органе рассказали, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, женщина арестована.
