Подозреваемую в убийстве сына в Москве хотят отправить в психлечебницу

Улики в квартире на западе Москвы, где женщина убила своего сына

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Женщина, которая обвиняется в убийстве своего сына на западе Москвы и пытавшаяся покончить с собой, страдает психическим расстройством, суд рассмотрит вопрос о ее принудительном лечении, сообщает столичная прокуратура.

По данным ведомства, 12 ноября 2025 года женщина в квартире жилого дома на улице Академика Анохина нанесла своему сыну ранения, в результате которых мальчик скончался на месте.

Как сообщали в столичном главке СК РФ , было возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, женщину тогда доставили в медучреждение после попытки покончить с собой.

« "В прокуратуре города Москвы утверждено постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 36-летней женщины, совершившей запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Согласно заключению комиссии экспертов, женщина страдает психическим расстройством и не могла осознавать общественную опасность своих действий, а также руководить ими.