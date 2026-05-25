Психотерапевт рассказал, как отличить выгорание от усталости

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Отдых помогает справиться с усталостью, если же после перерыва в работе силы не восстанавливаются, значит человек столкнулся с выгоранием, сообщил РИА Новости врач-психотерапевт, психиатр клиники "СОВА" Антон Гребенюков.
"Усталость — это неприятно, но вы знаете, что поможет отдых, вы к нему стремитесь, так как он вам помогал, помогает и будет помогать. Выгорание – это когда вы перманентно и достаточно долго загоняли себя "как лошадь"... расходовали в единицу времени энергии больше, чем синтезировали", - рассказал Гребенюков.
Как отметил психотерапевт, если выходные не помогают восстановить силы, то следует рассмотреть проблему глубже - самостоятельно или со специалистом. Врач посоветовал проанализировать, насколько процесс хронический и легкообратимый.
"Не получается разобраться самостоятельно? Обращайтесь к специалистам, пока выгорание не переросло в депрессию", - добавил Гребенюков.
