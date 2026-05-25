16:15 25.05.2026 (обновлено: 17:16 25.05.2026)
Рособрнадзор объявил предостережения трем московским вузам

Аудитория в университете. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам.
  • Их получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет и Российский университет медицины.
  • Среди выявленных нарушений: неполные сведения о программах, принятие локальных нормативных актов и неправильное проведение промежуточной аттестации.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Трем высшим учебным заведениям объявили предостережения, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — рассказали там.

Предостережения получили:
— Московская международная академия — за неполную информацию об образовательных программах в интернете;
— Московский государственный лингвистический университет:
  • за принятие локальных нормативных актов, не соответствующих законодательству;
  • за неполноту информации о программах;
  • за размещение текстовых материалов в форматах, препятствующих свободному копированию;
  • кроме того, в заявлении о приеме заявителем не указываются сведения о потребности инвалидов в создании специальных условий обучения, а также о наличии права на внеочередной прием;
— Российский университет медицины — за повторное проведение промежуточной аттестации одним преподавателем вместо комиссии.
Всем им в рамках федерального государственного контроля предложили принять меры по устранению выявленных нарушений.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Московский государственный лингвистический университетОбразованиеОбразование - ОбществоРоссия
 
 
