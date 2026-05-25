Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Трем высшим учебным заведениям объявили предостережения, сообщила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований", — рассказали там.
Предостережения получили:
— Московская международная академия — за неполную информацию об образовательных программах в интернете;
— Московский государственный лингвистический университет:
- за принятие локальных нормативных актов, не соответствующих законодательству;
- за неполноту информации о программах;
- за размещение текстовых материалов в форматах, препятствующих свободному копированию;
- кроме того, в заявлении о приеме заявителем не указываются сведения о потребности инвалидов в создании специальных условий обучения, а также о наличии права на внеочередной прием;
— Российский университет медицины — за повторное проведение промежуточной аттестации одним преподавателем вместо комиссии.
Всем им в рамках федерального государственного контроля предложили принять меры по устранению выявленных нарушений.