ВТБ раскрыл детали партнерства с "Магнитом"

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВТБ и "Магнит" запустят партнерский проект, который включает в себя платежный сервис, кобрендинговую карту и доставку продуктов из магазинов ретейлера с мобильного приложения банка, сообщает пресс-служба банка.

До конца мая сервис будет запущен в девяти регионах России, а в ближайшие пару месяцев начнет работать по всей стране. Потенциальная аудитория проекта составит 80 миллионов человек.