Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Человек погиб при налете дронов ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

В администрации рассказали, что дрон ВСУ ударил по машине, в которой ехал мужчина.