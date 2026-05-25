Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на Энергодар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При налете дронов ВСУ на Энергодар погиб местный житель.
- Дрон ВСУ ударил по машине, в которой ехал мужчина.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Человек погиб при налете дронов ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Украинские войска предприняли массированную атаку дронов по Энергодару в понедельник, под ударами гражданский транспорт и вышки сотовой связи, сообщил ранее мэр города Максим Пухов.
"Сегодня во время налета дронов ВСУ на город погиб местный житель", - говорится в сообщении пресс-службы.
В администрации рассказали, что дрон ВСУ ударил по машине, в которой ехал мужчина.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18