Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мобилизованные военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ до года находятся на позициях без ротации в Волчанском районе Харьковской области.
- Эта информация получила огласку после пропажи без вести до роты боевиков этого подразделения в районе села Избицкое.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мобилизованные военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ до года находятся на позициях без ротации в Волчанском районе Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Родственники мобилизованных военнослужащих 72-й ОМБр ВСУ сообщают, что солдаты находятся на позициях без ротации более 10–12 месяцев в Волчанском районе Харьковской области", — сказал собеседник агентства.
По его словам, информация об отсутствии ротации получила огласку после пропажи без вести до роты военнослужащих этого подразделения в районе села Избицкое Харьковской области.
72-я отдельная механизированная бригада ВСУ считается одним из наиболее известных соединений украинской армии и принимала участие в боях в Угледаре, Авдеевке и Артёмовске. РИА Новости неоднократно сообщало о больших потерях среди личного состава бригады, а также о случаях отказа военнослужащих выполнять приказы.