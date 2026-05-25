Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 120 дронами - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:24 25.05.2026 (обновлено: 10:44 25.05.2026)
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 120 дронами

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 120 беспилотниками

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 120 беспилотниками.
  • Один мирный житель погиб, семь человек обратились за медицинской помощью.
  • Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, коммерческих и социальных объектах, административных зданиях, объектах энергетической инфраструктуры и транспортных средствах.
БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 120 беспилотниками, один мирный житель погиб, семь обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не мене 27 снарядов в ходе 6 обстрелов и зафиксированы атаки 124 беспилотников, из них 72 БПЛА сбиты и подавлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Венгрия нанесла Украине внезапный удар в спину
Вчера, 08:00
За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, административном и офисном зданиях, объектах энергетической инфраструктуры и 30 транспортных средствах.
"Белгород подвергся двум ракетным обстрелам. Пострадал мирный житель… В Борисовском округе по селам Березовка и Дубино произведены атаки 5 беспилотников, 3 из которых сбиты... Вчера за медицинской помощью обратились три женщины и 16-летняя девушка, пострадавшие во время ракетного обстрела поселка Борисовка 23 мая", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Белгородский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 25 БПЛА, 17 из которых сбиты и подавлены, над Прохоровским и Ракитянским округами сбиты 3 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 25 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 60 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены, также 3 раза были сброшены взрывные устройства с БПЛА, в городе Грайворон погиб мужчина.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 28 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В селе Ржевка при покосе травы на территории частного дома сдетонировало неустановленное взрывное устройство, в результате чего ранен мужчина... В городе Шебекино от детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина", - заявили в ведомстве.
По информации в Telegram-канале врио губернатора Александра Шуваева, за сутки ВСУ 53 раза атаковали территорию региона, противник применял артиллерию, РСЗО и дроны. В результате ракетных ударов по Белгороду часть города пока остается без электроснабжения, аварийные службы работают над оперативным устранением последствий, подчеркнул Шуваев.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В МИД назвали условие для устойчивого урегулирования на Украине
Вчера, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаГрайворонАлександр ШуваевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала