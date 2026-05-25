ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 120 дронами

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 120 беспилотниками.

Один мирный житель погиб, семь человек обратились за медицинской помощью.

Различные повреждения выявлены в многоквартирных и частных домах, коммерческих и социальных объектах, административных зданиях, объектах энергетической инфраструктуры и транспортных средствах.

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 120 беспилотниками, один мирный житель погиб, семь обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины . Было выпущено не мене 27 снарядов в ходе 6 обстрелов и зафиксированы атаки 124 беспилотников, из них 72 БПЛА сбиты и подавлены.

За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, административном и офисном зданиях, объектах энергетической инфраструктуры и 30 транспортных средствах.

"Белгород подвергся двум ракетным обстрелам. Пострадал мирный житель… В Борисовском округе по селам Березовка и Дубино произведены атаки 5 беспилотников, 3 из которых сбиты... Вчера за медицинской помощью обратились три женщины и 16-летняя девушка, пострадавшие во время ракетного обстрела поселка Борисовка 23 мая", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Белгородский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 25 БПЛА, 17 из которых сбиты и подавлены, над Прохоровским и Ракитянским округами сбиты 3 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 25 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 60 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены, также 3 раза были сброшены взрывные устройства с БПЛА, в городе Грайворон погиб мужчина.

"В Шебекинском округе… нанесены удары 28 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В селе Ржевка при покосе травы на территории частного дома сдетонировало неустановленное взрывное устройство, в результате чего ранен мужчина... В городе Шебекино от детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина", - заявили в ведомстве.