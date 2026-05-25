ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 120 дронами

БЕЛГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 120 беспилотниками, один мирный житель погиб, семь обратились за медицинской помощью, сообщили в региональном оперштабе.
Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале оперштаба, за минувшие сутки 47 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не мене 27 снарядов в ходе 6 обстрелов и зафиксированы атаки 124 беспилотников, из них 72 БПЛА сбиты и подавлены.
За отчетный период различные повреждения выявлены в трех многоквартирных домах, 22 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах, административном и офисном зданиях, объектах энергетической инфраструктуры и 30 транспортных средствах.
"Белгород подвергся двум ракетным обстрелам. Пострадал мирный житель… В Борисовском округе по селам Березовка и Дубино произведены атаки 5 беспилотников, 3 из которых сбиты... Вчера за медицинской помощью обратились три женщины и 16-летняя девушка, пострадавшие во время ракетного обстрела поселка Борисовка 23 мая", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Белгородский, Валуйский и Волоконовский округа атакованы 25 БПЛА, 17 из которых сбиты и подавлены, над Прохоровским и Ракитянским округами сбиты 3 беспилотника. Уточняется, что по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 25 боеприпасов в ходе 5 обстрелов и нанесены удары 60 беспилотников, 30 из которых сбиты и подавлены, также 3 раза были сброшены взрывные устройства с БПЛА, в городе Грайворон погиб мужчина.
"В Шебекинском округе… нанесены удары 28 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены. В селе Ржевка при покосе травы на территории частного дома сдетонировало неустановленное взрывное устройство, в результате чего ранен мужчина... В городе Шебекино от детонации FPV-дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина", - заявили в ведомстве.
По информации в Telegram-канале врио губернатора Александра Шуваева, за сутки ВСУ 53 раза атаковали территорию региона, противник применял артиллерию, РСЗО и дроны. В результате ракетных ударов по Белгороду часть города пока остается без электроснабжения, аварийные службы работают над оперативным устранением последствий, подчеркнул Шуваев.