Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Солдаты ВСУ ежедневно погибают на своих же хаотично установленных минах на стыке Сумской и Черниговской областей, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На северном участке границы Сумской и Черниговской областей украинские военнослужащие регулярно подрываются на минах, хаотично установленных подразделениями дистанционного минирования ВСУ", - рассказал собеседник.
По его словам, только за последние сутки стало известно о смертях трех солдат ВСУ, которых фактически убили собственные сослуживцы, заминировав их маршруты перемещения между позициями.
