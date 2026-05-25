Краткий пересказ от РИА ИИ Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала года превысило рекордные показатели первой половины 2025 года.

С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098, что составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год.

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные реестры.

С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год, установило РИА Новости.

При этом в первой половине 2025 года число уголовных дел в отношении украинских военных, обвиняемых в дезертирстве, увеличилось более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.