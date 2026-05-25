Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года
04:20 25.05.2026
Число дезертиров на Украине опережает рекордные показатели 2025 года

РИА Новости: число дел о дезертирстве в ВСУ превысило показатели 2025 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала года превысило рекордные показатели первой половины 2025 года.
  • С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098, что составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Число судебных дел о дезертирстве украинских военнослужащих с начала этого года уже превысило рекордные показатели первой половины 2025 года, выяснило РИА Новости, проанализировав судебные реестры.
С 1 января по 20 мая суммарное число таких дел достигло 47 098. Это на 83,9 процентных пункта больше, чем за аналогичный период 2025 года, и составляет 59,5% от общего числа дел за весь 2025 год, установило РИА Новости.
При этом в первой половине 2025 года число уголовных дел в отношении украинских военных, обвиняемых в дезертирстве, увеличилось более чем в три раза по сравнению с первым полугодием 2024 года.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Президент России Владимир Путин заявлял, что число дезертиров в украинской армии исчисляется сотнями тысяч, оно приобрело катастрофический характер.
