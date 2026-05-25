13:41 25.05.2026 (обновлено: 13:47 25.05.2026)
Группировка "Север" за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка «Север» за сутки улучшила тактическое положение в зоне СВО.
  • ВСУ за сутки потеряли более 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
  • Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области, а также формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Противник потерял свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкое и Старица Харьковской области.
