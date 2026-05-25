В "Востоке" собирают усилители сигнала для БПЛА

Белоусов провел совещание на одном из пунктов управления группировки войск "Восток", где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач.

"Заместитель начальника управления войск БпС группировки доложил, что в группировке продолжается рационализаторская работа. Специалистами собираются универсальные усилители сигнала для увеличения радиуса действия беспилотников и разработаны унифицированные наземные системы управления дронами, одна из которых предложена для масштабирования и выдачи в войска по линии министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.