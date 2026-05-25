Юрист предупредил, чей вклад в банке могут признать выморочным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев заявил, что "спящие" банковские вклады могут привести к потере денег.
- При длительном отсутствии операций банк начинает списывать комиссию за обслуживание, добавил он.
- Если владелец вклада умер, а наследники не обратились за деньгами в течение полугода, средства переходят государству, предупредил эксперт.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. "Спящие" банковские вклады, которыми годами не пользуются, могут привести к потере денег. Об этом агентству “Прайм” рассказал управляющий партнер Sakura Legal Даниил Базылев.
"Доступ к деньгам может быть затруднен или вовсе потерян по целому ряду причин", — предупредил юрист.
По словам эксперта, при длительном отсутствии операций банк начинает списывать комиссию за обслуживание, что может обнулить баланс и дать основание для закрытия счёта. Если владелец вклада умер, а наследники не обратились за деньгами в течение полугода, средства признаются выморочным имуществом и переходят государству.
Чтобы избежать потерь, следует вовремя закрывать неиспользуемые вклады и держать наследников в курсе по поводу денег в банке, рекомендует Базылев.