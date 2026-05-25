Глава МИД Ирана не может прибыть на заседание СБ ООН из-за проблем с визой - РИА Новости, 25.05.2026
10:58 25.05.2026 (обновлено: 11:04 25.05.2026)
Глава МИД Ирана не может прибыть на заседание СБ ООН из-за проблем с визой

© REUTERS / Adnan Abidi — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не сможет принять участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.
  • Причиной стала проблема, связанная с американской визой.
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не сможет принять участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке из-за проблем с визой, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится", - сказал Багаи в ходе брифинга.
