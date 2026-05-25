Глава МИД Ирана не может прибыть на заседание СБ ООН из-за проблем с визой

ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи не сможет принять участие в заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке из-за проблем с визой, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Принимая во внимание настоящие условия, визит не состоится, поскольку мы столкнулись с проблемой, связанной с американской визой. Заседание, я думаю, состоится завтра и послезавтра, поэтому визит не состоится", - сказал Багаи в ходе брифинга.