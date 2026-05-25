Защита блогера Варламова* обжаловала приговор за фейки о ВС России

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита блогера Ильи Варламова* подала кассационную жалобу на заочный приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Варламова * в августе прошлого года заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.

Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в роликах на своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.

Его признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.