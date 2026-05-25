Защита блогера Варламова* обжаловала приговор за фейки о ВС России - РИА Новости, 25.05.2026
15:00 25.05.2026
Защита блогера Варламова* обжаловала приговор за фейки о ВС России

© РИА Новости / Александр Уткин | Блогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защита блогера Ильи Варламова* подала кассационную жалобу на заочный приговор по делу о распространении фейков о ВС России и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
  • Варламова* заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Защита блогера Ильи Варламова* подала кассационную жалобу на заочный приговор по делу о распространении фейков о ВС РФ и уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что в суд поступила кассационная жалоба защиты.
Варламова* в августе прошлого года заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима со штрафом в 99,5 миллионов рублей и запретом администрировать сайты в течение четырех лет. Позднее Мосгорсуд признал это решение законным.
Как было установлено в суде, Варламов* распространял фейки об армии в роликах на своем YouTube-канале, а также был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента.
Его признали виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).
Находящийся за рубежом Варламов* объявлен в международный розыск и заочно арестован. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.
Пресс-центр
