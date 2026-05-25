21:25 25.05.2026 (обновлено: 21:36 25.05.2026)
В Одессе повредило взрывом единственный на Украине парусник "Дружба"

Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе произошел взрыв, в результате которого поврежден фрегат "Дружба".
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фрегат "Дружба" получил повреждения после взрыва в порту Одессы, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.
"Сегодня днем в Одессе был слышен взрыв. <…> Поражен фрегат "Дружба", который стоял в порту", — говорится в публикации.
Отмечается, что учебный трехмачтовый корабль "Дружба" является единственным парусником на Украине.
Председатель Морской коллегии России Николай Патрушев ранее заявил в интервью "Российской газете", что киевский режим, наводнивший Черное море минами и безэкипажными катерами, остается главным источником террористической и военной опасности на черноморском направлении.
Пресс-служба посольства Российской Федерации в Румынии также подчеркивала, что все морские мины, которые дрейфуют в водах Черного моря, были установлены Украиной.
