Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США следует жестче надавить на Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта.
- Макговерн отметил, что в результате может быть достигнута договоренность о трехсторонней встрече с участием России, Украины и США.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. США следует жестче надавить на Владимира Зеленского, чтобы ускорить завершение конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"Если США поговорят с Зеленским по-серьезному, может, даже дойдет до трехсторонней встречи — Зеленский, Россия и мы. Но при этом мы сильно давим на Зеленского. И вот что тогда происходит? <…> Никакой Украины в НАТО. Давайте будем благоразумными. Пусть будет некий санитарный кордон, своего рода буферная зона", — отметил он.
В то же время аналитик подчеркнул, что сегодня российские войска продвигаются вперед на всех участках фронта.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. При этом он подчеркивал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.