В Чернигове вновь прогремел взрыв

- В Чернигове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.
- По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о нескольких взрывах в городе.
"Взрыв прогремел в Чернигове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит сигнал воздушной тревоги.
22 июня 2022, 17:18