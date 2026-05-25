"До полного поражения". На Западе заявили об обострении конфликта с Россией - РИА Новости, 25.05.2026
03:03 25.05.2026 (обновлено: 03:24 25.05.2026)
"До полного поражения". На Западе заявили об обострении конфликта с Россией

Аналитик Крайнер: Европа отчаянно пытается затянуть конфликт на Украине

© AP Photo / Gero Breloer
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политолог Алекс Крайнер заявил, что европейцы стараются затянуть конфликт на Украине, чтобы не начинать новую войну с Россией с нуля.
  • Крайнер выразил уверенность в победе России в конфликте на Украине и отметил, что Европе придется расплачиваться за свои провокации.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Европейцы отчаянно стараются затянуть конфликт на Украине, поскольку им будет не по силам самим начать новую войну с Россией, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, Россия доведет войну на Украине до победного конца — до полного поражения киевского режима. И если это произойдет <…> до того как европейцы будут готовы к войне, то, по сути, все будет закончено. <…> Но если Европе удастся как бы прикрепить свою новую войну с Россией к нынешнему украинскому конфликту, тогда этот конфликт может продолжиться. Начинать же совершенно новую войну — с нуля — Европе будет гораздо сложнее. Вот почему европейцы так отчаянно стараются удержать Украину в бою", — отметил он.
При этом Крайнер выразил уверенность, что Россия победит в конфликте на Украине, а Европе так или иначе придется расплачиваться за все свои провокации.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
