00:54 25.05.2026 (обновлено: 03:42 25.05.2026)
"Пытались уничтожить". В США сообщили о судьбоносном решении против России

Аналитик Джонсон: планы Запада в отношении России потерпели крах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что планы Запада в отношении России потерпели фиаско.
  • Ларри Джонсон отметил, что из-за неудачи США придется сменить вектор экспансии, и предположил, что они будут двигаться с севера на юг.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Планы Запада в отношении России потерпели фиаско, которое создало необходимость поменять стратегию США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
США была стратегия, согласно которой они пытались уничтожить Россию с помощью развязанной прокси-войны на Украине. Это помогло бы им получить ресурсы, необходимые для сохранения статуса мирового гегемона. Эта стратегия провалилась", — отметил он.
По словам Джонсона, из-за этой неудачи США придется сменить вектор экспансии.
"Они будут двигаться с севера на юг. У нас складывается глобальная конкуренция, поскольку люди пытаются подстроиться под получение ресурсов, необходимых для сохранения устойчивости. И Россия с Китаем, как мне кажется, продвинулись в этом вопросе гораздо дальше, чем США", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
