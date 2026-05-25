В Китае разработали устройство для выявления рака по капле крови

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Китае разработана новая система для выявления рака, которая в 10 тысяч раз более чувствительна, чем традиционные методы.
- Устройство компактно и может использоваться как в клинических, так и в домашних условиях.
- Система достигла 94,9% точности раннего выявления рака легких при тестировании по 171 клиническому образцу.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ученые в Китае разработали в 10 тысяч раз более чувствительное устройство, которое может обнаружить биомаркеры рака на ранней стадии в капле крови, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).
Исследование было проведено командой ученых под руководством Вэнь Ляоюна из университета Сиху в Ханчжоу. Результаты были опубликованы в журнале Nature Photonics.
В Приморье нашли вещество, вызывающее гибель раковых клеток
3 декабря 2025, 05:55
"Новая система почти в 10 тысяч раз более чувствительная в выявлении рака легких на ранних стадиях, чем традиционные методы", - пишет газета.
Традиционное оборудование для обнаружения биомаркеров рака в крови обычно имеют размер двухдверного холодильника. Поэтому команда Вэнь Ляоюна разработала маленькое высокопроизводительное устройство, которое будет помещаться в руку. Его можно будет использовать как в клинических, так и в домашних условиях.
"Вскоре для выявления ранней стадии рака может быть использована лишь одна капля крови", - приводит слова Вэнь Ляоюна SCMP.
Для демонстрации возможностей системы, команда Вэнь Ляоюна сотрудничала с университетом Сямэнь, чтобы выявить малые внеклеточные везикулы (важные биомаркеры рака при жидкой биопсии, которые трудно выявить), связанные с раком легких. В ходе тестирования по 171 клиническому образцу, система достигла 94,9% точности раннего выявления рака легких. В то время, как традиционные методы достигли лишь 74,7% точности.
Согласно данным исследования, система имеет более широкое применение, выходящее за рамки скрининга опухолей.