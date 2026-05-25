В Кремле заявили, что льготные цены на энергоносители невозможны для ЕС

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Льготные цены на российские энергоносители невозможны для участников Евросоюза, Еревану это хорошо известно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Также мы слышали заявление армянского руководства о том, что существует весьма и весьма привлекательная и более чем льготная цена на российский газ, на российские энергоносители. Это действительно так... Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая, она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване", - сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, какие организации или объединения имеются в виду, пресс-секретарь российского лидера назвал Евросоюз.
"Здесь нужно смотреть, куда еще стремится нынешнее руководство Армении", - добавил он в ответ на вопрос, только ли о ЕС может идти речь.