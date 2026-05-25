В ЦБ рассказали о нарушении Евросоюзом международного права - РИА Новости, 25.05.2026
17:27 25.05.2026
В ЦБ рассказали о нарушении Евросоюзом международного права

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России заявил, что поддержка Евросоюзом Украины за счет активов ЦБ нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Поддержка Евросоюзом Украины за счет активов ЦБ РФ нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков, заявил Банк России.
"Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков", - говорится в его заявлении.
Регулятор в понедельник сообщил, что 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой поддержки Украины.
Речь идет о регламенте ЕС от 24 февраля 2026 года №2026/467. Документ допускает погашение Украиной выданного ей займа на 2026–2027 годы за счет заблокированных активов Банка России. Этот механизм в ЦБ назвали "незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и последующей легализации экспроприации суверенных активов".
Активы Банка России были заморожены после начала российско-украинского конфликта в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
Банк России в декабре прошлого года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear в связи с незаконными действиями депозитария. Суд 15 мая постановил взыскать с бельгийского депозитария 18,17 триллиона рублей (200 миллиардов евро) убытков. Однако Euroclear 18 мая заявил, что активы Банка России останутся замороженными в соответствии с международными санкциями.
УкраинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваEuroclearЕвросоюз
 
 
