В ЦБ рассказали о нарушении Евросоюзом международного права

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Поддержка Евросоюзом Украины за счет активов ЦБ РФ нарушает принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков, заявил Банк России.

"Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков", - говорится в его заявлении.