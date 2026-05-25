ЦБ оспорил в ЕС акт, рассматривающий его активы как способ поддержки Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центробанк подал в Общий суд ЕС заявление об оспаривании нормативного акта, рассматривающего его активы как элемент финансовой помощи Украине.
- Речь идет о документе, по которому был создан механизм поддержки Киева в 2026–2027 годах.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Банк России 22 мая направил в Общий суд Европейского союза заявление с целью оспаривания нормативного акта, который рассматривает его активы как инструмент поддержки финансовых нужд Украины, сообщил Центральный банк РФ в понедельник.
Согласно релизу, Банк России намерен оспорить регламент Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года под номером 2026/467. В документе отмечается, что Банк России оспаривает положение ЕС, которое представляет суверенные активы банка как средство финансовой помощи третьему государству.
Предметом обжалования является правовой и финансовый механизм, установленный актом Европейского союза для поддержки Украины в 2026-2027 годах.
Регламент ЕС №2026/467 разрешает использовать замороженные активы Банка России для погашения займа, выданного Украине на этот период. В ЦБ этот механизм называют "незаконным и скрытым способом использования активов как залога для займа и последующей легализацией экспроприации суверенных средств".
Активы ЦБ были заморожены после начала конфликта между Россией и Украиной в 2022 году. По оценкам Банка России, основная часть, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, находится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
В декабре прошлого года Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы против Euroclear, обвиняя депозитарий в незаконных действиях. Решением суда от 15 мая с бельгийского депозитария было взыскано 18,17 триллиона рублей (что эквивалентно 200 миллиардам евро) убытков. Однако 18 мая Euroclear сообщил, что активы Банка России останутся замороженными в рамках международных санкций.
