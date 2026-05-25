Давление Трампа на Иран мало повлияло на условия сделки, утверждает NYT

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Давление президента США Дональда Трампа на Иран якобы мало повлияло на условия сделки с Тегераном, утверждает New York Times.
Газета утверждает, что давление американского лидера "почти не повлияло на условия мирного соглашения с Ираном.
Как говорится в сообщении, готовящееся соглашение с Ираном может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, но решения по другим острым вопросам якобы могут отложить на более поздний срок.
Сам Трамп в понедельник выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия. По его словам, переговоры с Тегераном идут успешно.