20:55 25.05.2026
Давление Трампа на Иран мало повлияло на условия сделки, утверждает NYT

© AP Photo / Vahid Salemi — Иранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Давление президента США Дональда Трампа на Иран мало повлияло на условия сделки с Тегераном, утверждает New York Times.
  • Газета сообщает, что готовящееся соглашение с Ираном может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе.
  • Трамп выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия, и заявил, что переговоры с Тегераном идут успешно.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Давление президента США Дональда Трампа на Иран якобы мало повлияло на условия сделки с Тегераном, утверждает New York Times.
"Кампания давления, развернутая Трампом, судя по всему, не смогла кардинально изменить позицию Ирана в отношении ядерной программы", - говорится в сообщении.
Газета утверждает, что давление американского лидера "почти не повлияло на условия мирного соглашения с Ираном.
Как говорится в сообщении, готовящееся соглашение с Ираном может привести к возобновлению судоходства в Ормузском проливе, но решения по другим острым вопросам якобы могут отложить на более поздний срок.
Сам Трамп в понедельник выразил уверенность, что у Ирана не будет ядерного оружия. По его словам, переговоры с Тегераном идут успешно.
