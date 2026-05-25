Рейтинг@Mail.ru
Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 25.05.2026 (обновлено: 18:01 25.05.2026)
Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа

Минюст США назвал стрельбу у Белого дома в выходные новой попыткой убить Трампа

© РИА НовостиОцепление вокруг Белого дома после стрельбы
Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости
Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа.
  • Инцидент произошел в минувшую субботу.
  • Трамп находился в Белом доме, но на его работу это не повлияло.
ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в минувшую субботу новой попыткой убийства Дональда Трампа, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома", — говорится в его тексте.
Американский полицейский - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Полиция остановила машину, пытавшуюся выехать на шоссе с кортежем Трампа
17 мая, 22:04
Инцидент произошел около 1:00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Трамп в это время находился в Белом доме, в администрации заявили, что на его работу происшествие не повлияло. За последние несколько месяцев это четвертый подобный случай в центре Вашингтона.
Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили ответным огнем правоохранители. По данным телеканала NBC, подозреваемого зовут Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения полиции, также были опасения по поводу его психического здоровья.
Как сообщал Fox News, Секретная служба не раз задерживала мужчину: за высказывания угроз агентам и проникновение на особо охраняемую территорию.
Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Устроивший стрельбу у Белого дома считал себя Иисусом Христом, пишут СМИ
24 мая, 04:40
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала