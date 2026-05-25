Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убить Трампа

Оцепление вокруг Белого дома после стрельбы

Минюст США назвал стрельбу у Белого дома новой попыткой убийства Трампа.

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Министерство юстиции США назвало стрельбу у Белого дома в минувшую субботу новой попыткой убийства Дональда Трампа, следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Стрелок в очередной раз попытался убить президента, его семью и сотрудников на территории исторического комплекса Белого дома", — говорится в его тексте.

Инцидент произошел около 1:00 мск, когда мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и 17-й улицы достал оружие из сумки и открыл огонь. Трамп в это время находился в Белом доме, в администрации заявили, что на его работу происшествие не повлияло. За последние несколько месяцев это четвертый подобный случай в центре Вашингтона.

Пострадал случайный прохожий. Злоумышленника смертельно ранили ответным огнем правоохранители. По данным телеканала NBC, подозреваемого зовут Насир Бест. Он уже попадал в поле зрения полиции, также были опасения по поводу его психического здоровья.