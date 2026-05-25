Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама - РИА Новости, 25.05.2026
16:20 25.05.2026
Трамп призвал мусульманские страны присоединиться к соглашениям Авраама

Трамп призвал заключать сделку с Ираном вместе с расширением соглашений Авраама

Дональд Трамп. 25.05.2026
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Заключение мирного соглашения с Ираном должно идти параллельно с включением новых мусульманских стран в соглашения по нормализации с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп.
"Я прошу в обязательном порядке все эти страны немедленно подписать соглашения Авраама. И если Иран подпишет соглашение со мной как президентом Соединенных Штатов Америки, то это будет честь видеть их частью этой не имеющих аналогов мировой коалиции", - написал он в понедельник в своей соцсети Truth Social.
Он добавил, что речь идет о Саудовской Аравии, Катаре, Пакистане, Турции, Иордании, Египте.
"Есть вероятность, что одна или две из них ну будут иметь основания не делать это, и это будет принято. Но большинство должны быть готовы, иметь желание и возможность превратить это урегулирование с Ираном в еще более историческое событие, чем оно было бы в противном случае", - продолжил американский лидер.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Израилем.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Сейчас стороны при посредничестве Пакистана работают над меморандумом о прекращении конфликта.
