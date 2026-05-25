Трамп рассказал, к чему приведет отсутствие сделки с Ираном

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе.
"Либо это будет выгодная сделка для всех, либо вообще никакой сделки не будет, мы вернемся на передовую, и бои возобновятся, но масштабнее и сильнее, чем когда-либо прежде, а этого никто не хочет!" - написал президент в своей соцсети Truth Social.