Трамп и Хаменеи пока не утвердили рамочное соглашение, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пока окончательно не утвердили рамочное соглашение двух стран, сообщает газета Telegraph со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Хотя широкое рамочное соглашение было выработано, все еще требуется окончательное утверждение от Дональда Трампа и Моджтабы Хаменеи,… на что может потребоваться не один день", - пишет издание.
Источник в Персидском заливе заявил газете, что все региональные лидеры призвали Трампа принять предложение о прекращении огня, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.