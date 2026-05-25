Трамп призвал несколько стран подписать соглашения с Израилем, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2026
01:20 25.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамским мирным соглашениям с Израилем в случае, если Штаты достигнут сделки об урегулировании с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
По данным портала, Трамп в субботу провел телефонный разговор с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна.
"Трамп заявил лидерам, что по окончании войны с Ираном ожидает, что все страны, которые не являются участниками Авраамских соглашений или не имеют мирных соглашений с Израилем, присоединятся к ним и нормализуют отношения с еврейским государством", - говорится в публикации.
Как заявили порталу источники, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет формальных дипломатических отношений с Израилем, "были удивлены просьбой Трампа".
В то же время политики, с которыми Трамп проводил звонок, заявили, что поддерживают намечающуюся сделку США с Ираном.
Трамп ранее допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем, однако не объяснил, исходя из чего он сделал такой вывод. Американский лидер также заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название Авраамские мирные соглашения.
