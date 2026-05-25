Трамп призвал несколько стран подписать соглашения с Израилем, пишут СМИ

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал ряд мусульманских стран присоединиться к Авраамским мирным соглашениям с Израилем в случае, если Штаты достигнут сделки об урегулировании с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Как заявили порталу источники, лидеры Саудовской Аравии, Катара и Пакистана, у которых нет формальных дипломатических отношений с Израилем, "были удивлены просьбой Трампа".
В то же время политики, с которыми Трамп проводил звонок, заявили, что поддерживают намечающуюся сделку США с Ираном.
Трамп ранее допустил, что Иран захочет присоединиться к соглашениям о нормализации отношений с Израилем, однако не объяснил, исходя из чего он сделал такой вывод. Американский лидер также заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно, отметив, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название Авраамские мирные соглашения.