В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы

Как пояснила заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медгорода" Динара Вонтлая, анапластический рак щитовидной железы — один из самых редких и агрессивных, после постановки диагноза больные в среднем живут три-пять месяцев.

Сначала пациентка прошла курс индукционной химиотерапии и химиолучевой терапии, но болезнь прогрессировала. Женщине пришлось установить гастростому, так как она не могла питаться через рот. После экстренного мультидисциплинарного консилиума ей назначили иммунотерапию, которая на тот момент не входила в клинические рекомендации для этого вида рака — ее решили применить вне протокола из-за тяжелого состояния пациентки. За два года лечения новообразование полностью исчезло. Женщина самостоятельно дышит и ест.