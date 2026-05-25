Рейтинг@Mail.ru
В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:00 25.05.2026 (обновлено: 16:26 25.05.2026)
В России впервые вылечили редкий тип рака щитовидной железы

В Тюмени врачи первыми в России вылечили анапластический рак щитовидной железы

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкОперация по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Операция по удалению злокачественной опухоли в онкологическом диспансере. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Онкологи "Медицинского города" в Тюмени вылечили пациентку с анапластическим раком щитовидной железы — это первый подобный случай в России.
  • Врачи применили иммунотерапию, которая не входила в клинические рекомендации.
  • После двух лет лечения новообразование полностью исчезло, женщина самостоятельно дышит и ест.
ТЮМЕНЬ, 25 мая — РИА Новости. Тюменские онкологи впервые в России вылечили пациентку с анапластическим раком щитовидной железы, рассказал информационный центр областного правительства.
"Специалисты "Медицинского города" установили у женщины новообразование размером около десяти сантиметров, поставили диагноз — анапластический рак щитовидной железы. Пациентка получала лечение в течение двух лет. По данным последних обследований, признаков прогрессирования опухолевого процесса нет", — говорится в сообщении.
Как пояснила заведующая отделением опухолей головы и шеи "Медгорода" Динара Вонтлая, анапластический рак щитовидной железы — один из самых редких и агрессивных, после постановки диагноза больные в среднем живут три-пять месяцев.
Сначала пациентка прошла курс индукционной химиотерапии и химиолучевой терапии, но болезнь прогрессировала. Женщине пришлось установить гастростому, так как она не могла питаться через рот. После экстренного мультидисциплинарного консилиума ей назначили иммунотерапию, которая на тот момент не входила в клинические рекомендации для этого вида рака — ее решили применить вне протокола из-за тяжелого состояния пациентки. За два года лечения новообразование полностью исчезло. Женщина самостоятельно дышит и ест.
Свой опыт онкологи "Медицинского города" описали в научной статье.
Девушка пользуется сывороткой для лица - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Российские врачи заявили о прорыве в методах лечения акне
6 марта, 15:40
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоРоссияТюменьТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала