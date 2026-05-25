В Липецкой области нашли тело мужчины, его сын пропал

Его 18-летний сын пропал без вести.

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Отец и сын без вести пропали в Липецкой области, тело отца с признаками насильственной смерти найдено в лесу в Лебедянском округе рядом с машиной, на которой они ехали с сыном, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.

Следователи установили, что в пятницу отец с сыном возвращался на автомобиле из Липецка . Однако домой они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям.

В региональном СК добавили, что в лесу в Лебедянском округе нашли автомобиль, а рядом тело мужчины с признаками насильственной смерти.