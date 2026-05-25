В Липецкой области нашли тело мужчины, его сын пропал
17:02 25.05.2026
В Липецкой области нашли тело мужчины, его сын пропал

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Липецкой области в лесополосе рядом с автомобилем найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
  • Его 18-летний сын пропал без вести.
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Отец и сын без вести пропали в Липецкой области, тело отца с признаками насильственной смерти найдено в лесу в Лебедянском округе рядом с машиной, на которой они ехали с сыном, сообщили РИА Новости в СУ СК России по региону.
Следователи установили, что в пятницу отец с сыном возвращался на автомобиле из Липецка. Однако домой они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям.
"В лесополосе нашли тело отца", - сообщили в СУ СК России по Липецкой области.
В региональном СК добавили, что в лесу в Лебедянском округе нашли автомобиль, а рядом тело мужчины с признаками насильственной смерти.
"Следственными органами СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 42-летнего мужчины и его 18-летнего сына по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)", - сообщили в СУ СК России по региону.
ПроисшествияРоссияЛипецкая областьЛипецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
