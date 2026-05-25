В Липецкой области нашли пропавшего сына погибшего мужчины

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Правоохранители установили местонахождение сына, который ранее пропал без вести с отцом в Липецкой области, работают с ним, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Сейчас с ним работают правоохранители", - сообщили агентству в прокуратуре Липецкой области, отвечая на вопрос, где было установлено местонахождение сына.
Следователи установили, что в пятницу отец с сыном возвращался на автомобиле из Липецка. Однако домой они не добрались и перестали выходить на связь. После этого родственники обратились за помощью к правоохранителям. Правоохранители в лесу в Лебедянском округе нашли автомобиль, рядом тело отца с признаками насильственной смерти. Следственные органы возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).