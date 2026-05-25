Адвокат: прекращение статуса судьи в отставке не лишает неприкосновенности - РИА Новости, 26.05.2026
23:59 25.05.2026 (обновлено: 00:19 26.05.2026)
Адвокат: прекращение статуса судьи в отставке не лишает неприкосновенности

© РИА Новости / Алексей Куденко — Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве.
  • Прекращение статуса судьи в отставке не влечет за собой снятие с него неприкосновенности.
  • Для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего судьи требуется представление председателя следственного комитета и согласие Высшей квалификационной коллегии судей.
  • После прекращения отставки судья лишается ежемесячного пожизненного содержания и некоторых других социальных гарантий.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прекращение статуса судьи в отставке не влечет за собой снятие с него неприкосновенности, в случае уголовного преследования для возбуждения дела, как и с действующими судьями, требуется представление председателя следственного комитета и согласие Высшей квалификационной коллегии судей, заявил РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.
Согласно законодательству, при выходе в отставку за судьей сохраняются его статус, личная неприкосновенность и принадлежность к судейскому сообществу. Ему также выплачивается выходное пособие и ежемесячная пенсия в размере среднего оклада. В понедельник ВККС прекратила отставку судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, теперь он утратил некоторые привилегии.
"После прекращения отставки судьи, он лишается ежемесячного пожизненного содержания, которое гораздо больше пенсии, и некоторых других социальных гарантий. При этом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего судьи за действия, которые были совершены в период его работы, сохраняется тот же порядок, как и для действующих судей, это означает, что уголовное дело возбуждает председатель СКР с согласия ВККС", - рассказал адвокат в беседе с агентством.
Таким образом, неприкосновенность при уголовном преследовании сохраняется даже после прекращения отставки судьи.
