Адвокат: прекращение статуса судьи в отставке не лишает неприкосновенности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прекращение статуса судьи в отставке не влечет за собой снятие с него неприкосновенности.
- Для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего судьи требуется представление председателя следственного комитета и согласие Высшей квалификационной коллегии судей.
- После прекращения отставки судья лишается ежемесячного пожизненного содержания и некоторых других социальных гарантий.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прекращение статуса судьи в отставке не влечет за собой снятие с него неприкосновенности, в случае уголовного преследования для возбуждения дела, как и с действующими судьями, требуется представление председателя следственного комитета и согласие Высшей квалификационной коллегии судей, заявил РИА Новости партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.
Согласно законодательству, при выходе в отставку за судьей сохраняются его статус, личная неприкосновенность и принадлежность к судейскому сообществу. Ему также выплачивается выходное пособие и ежемесячная пенсия в размере среднего оклада. В понедельник ВККС прекратила отставку судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, теперь он утратил некоторые привилегии.
"После прекращения отставки судьи, он лишается ежемесячного пожизненного содержания, которое гораздо больше пенсии, и некоторых других социальных гарантий. При этом для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего судьи за действия, которые были совершены в период его работы, сохраняется тот же порядок, как и для действующих судей, это означает, что уголовное дело возбуждает председатель СКР с согласия ВККС", - рассказал адвокат в беседе с агентством.
Таким образом, неприкосновенность при уголовном преследовании сохраняется даже после прекращения отставки судьи.
