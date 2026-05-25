Юрист рассказала, какой срок грозит девушке, сделавшей кальян на куличе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Девушке по имени Ксения Белоусова грозит реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих.
- Судебное заседание по новому делу назначено на 27 мая.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девушке, сделавшей кальян на куличе, грозит реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих из-за условного срока за хранение более пяти граммов мефедрона, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова.
В апреле Ксения Белоусова, находясь в баре на Сретенке в центре Москвы, сделала из кулича чашу для кальяна, свой перформанс она сняла на видео и выложила в соцсети. Когда видео набрало большое количество репостов в Telegram, девушка удалила его и извинилась перед подписчиками. Уголовное дело возбуждено по статье об оскорблении чувств верующих.
Год назад в отношении Белоусовой возбуждали уголовное дело за незаконное хранение более пяти граммов мефедрона (по части 2 статьи 282.2 УК РФ) Тогда суд приговорил ее к трем годам условно с испытательным сроком три года.
"Формальных препятствий к назначению условного наказания нет. Однако необходимо принять во внимание то, что подсудимая уже была ранее осуждена условно и испытательный срок был нарушен. Суд будет учитывать этот фактор и может назначить реальный срок", - рассказала адвокат в беседе с агентством.
При этом суд может заменить условный срок на реальный по приговору за хранение мефедрона, пояснила Кнутова.
Судебное заседание назначено на 27 мая.