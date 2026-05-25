Юрист рассказала, какой срок грозит девушке, сделавшей кальян на куличе

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Девушке, сделавшей кальян на куличе, грозит реальное лишение свободы по делу об оскорблении чувств верующих из-за условного срока за хранение более пяти граммов мефедрона, сообщила РИА Новости адвокат Варвара Кнутова.

"Формальных препятствий к назначению условного наказания нет. Однако необходимо принять во внимание то, что подсудимая уже была ранее осуждена условно и испытательный срок был нарушен. Суд будет учитывать этот фактор и может назначить реальный срок", - рассказала адвокат в беседе с агентством.