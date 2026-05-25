Рейтинг@Mail.ru
Финский политик назвал Стубба оторванным от реальности президентом - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 25.05.2026
Финский политик назвал Стубба оторванным от реальности президентом

Финский политик Мема назвал Стубба оторванным от реальности президентом

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема назвал президента Финляндии Александра Стубба оторванным от реальности.
  • Так он прокомментировал возможный выбор Стубба на роль переговорщика от ЕС с РФ.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал главу Финляндии Александра Стубба оторванным от реальности президентом.
Газета Politico ранее назвала возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги и Стубб.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Финский политик назвал президента Стубба "ястребом"
20 мая, 04:04
"Он оторванный от реальности президент", - сказал собеседник агентства, комментируя возможный выбор Стубба на роль переговорщика от ЕС с РФ.
Финский политик также напомнил, как Стубб радовался вступлению Финляндии в НАТО и говорил, что "его мечта сбылась".
Стубба выбрали президентом Финляндии в 2024 году. Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Кремль поддержал попытки ЕС назначить переговорщика для диалога с Россией
21 мая, 13:39
 
В миреФинляндияРоссияЕвропаАнгела МеркельМарио ДрагиPoliticoЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала