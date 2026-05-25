Финский политик назвал Стубба оторванным от реальности президентом

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в беседе с РИА Новости назвал главу Финляндии Александра Стубба оторванным от реальности президентом.
Газета Politico ранее назвала возможных кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них - экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший премьер Италии Марио Драги и Стубб.
"Он оторванный от реальности президент", - сказал собеседник агентства, комментируя возможный выбор Стубба на роль переговорщика от ЕС с РФ.
Стубба выбрали президентом Финляндии в 2024 году. Мема вовлечен в политику Финляндии, участвовал в муниципальных выборах и был кандидатом в Европарламент.