В Госдуме объяснили изменения в системе страхования вкладов

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу — до 30 миллионов рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
"Смысл этой инициативы связан с тем, что государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на более долгий срок. Для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, когда человек готов держать деньги в банке дольше обычного", — пояснил депутат.
По его словам, повышение лимитов касается депозитов на срок более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от года до трех лет. Для эскроу-счетов защита вырастает втрое — с 10 до 30 миллионов рублей, что особенно важно при покупке жилья в крупных городах, где цены часто превышают прежний лимит.
Кроме того, законопроект снижает более чем вдвое ставки отчислений банков в Фонд страхования вкладов по длинным рублевым депозитам, стимулируя их привлекать рублевые сбережения. Гаврилов напомнил: вкладчикам по-прежнему стоит учитывать, что страховой лимит действует на одного человека в одном банке, включая начисленные проценты. Исходя из этого нужно рассчитывать сберегательную стратегию.