Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили изменения в системе страхования вкладов - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 25.05.2026
В Госдуме объяснили изменения в системе страхования вкладов

Депутат Гаврилов: лимит страховки по долгосрочным вкладам может вырасти

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам.
  • Повышение лимитов касается депозитов на срок более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от года до трех лет, пояснил депутат Сергей Гаврилов.
  • Законопроект снижает более чем вдвое ставки отчислений банков в Фонд страхования вкладов по длинным рублевым депозитам.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который увеличивает лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам до 2 миллионов рублей, а по счетам эскроу — до 30 миллионов рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
"Смысл этой инициативы связан с тем, что государство хочет усилить защиту именно тех форм размещения денег, которые рассчитаны на более долгий срок. Для граждан повышенный лимит снижает страховой риск, когда человек готов держать деньги в банке дольше обычного", — пояснил депутат.
Сберегательная книжка и паспорт посетителя Сбербанка - РИА Новости, 1920, 21.05.2026
Россиянам объяснили, кому пригодятся советские сберкнижки
21 мая, 03:18
По его словам, повышение лимитов касается депозитов на срок более трех лет и безотзывных сберегательных сертификатов на срок от года до трех лет. Для эскроу-счетов защита вырастает втрое — с 10 до 30 миллионов рублей, что особенно важно при покупке жилья в крупных городах, где цены часто превышают прежний лимит.
Кроме того, законопроект снижает более чем вдвое ставки отчислений банков в Фонд страхования вкладов по длинным рублевым депозитам, стимулируя их привлекать рублевые сбережения. Гаврилов напомнил: вкладчикам по-прежнему стоит учитывать, что страховой лимит действует на одного человека в одном банке, включая начисленные проценты. Исходя из этого нужно рассчитывать сберегательную стратегию.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Экономист предупредил о главном риске пассивного дохода с депозита
15 мая, 03:10
 
Сергей ГавриловГосдума РФВкладыОбществоДеньгиРоссияСтрахование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала