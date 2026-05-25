США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе, пишет WSJ

ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. В переговорах США и Ирана остаются разногласия по вопросам ядерной программы Тегерана и смягчения санкций, что замедляет прогресс по достижению мирового соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников.
"Прогресс в переговорах о прекращении конфликта в Иране замедлился, поскольку стороны заняли жесткие позиции по вопросам ядерной программы и смягчения санкций для Тегерана", - говорится в публикации.
Посредники сообщают, что США требует обязательств от Ирана по ограничению ядерной программы, тогда как Тегеран добивается ясности по вопросам смягчения санкций и размораживания своих активов. По информации издания, американские власти опасаются, что Иран затянет выполнение договоренностей, если в первую очередь получит послабления по санкциям.
В понедельник агентство ISNA сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата, что в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы - покинуть прилегающие к Ирану районы.