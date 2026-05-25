США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе, пишет WSJ

В понедельник агентство ISNA сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата, что в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы - покинуть прилегающие к Ирану районы.