США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе, пишет WSJ - РИА Новости, 25.05.2026
18:58 25.05.2026
США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе, пишет WSJ

WSJ: США и Иран сохраняют разногласия по ядерной программе и снятию санкций

© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В переговорах США и Ирана остаются разногласия по вопросам ядерной программы Тегерана и смягчения санкций.
  • США требуют от Ирана обязательств по ограничению ядерной программы, а Тегеран добивается ясности по вопросам смягчения санкций и размораживания своих активов.
ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. В переговорах США и Ирана остаются разногласия по вопросам ядерной программы Тегерана и смягчения санкций, что замедляет прогресс по достижению мирового соглашения, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на посредников.
"Прогресс в переговорах о прекращении конфликта в Иране замедлился, поскольку стороны заняли жесткие позиции по вопросам ядерной программы и смягчения санкций для Тегерана", - говорится в публикации.
Посредники сообщают, что США требует обязательств от Ирана по ограничению ядерной программы, тогда как Тегеран добивается ясности по вопросам смягчения санкций и размораживания своих активов. По информации издания, американские власти опасаются, что Иран затянет выполнение договоренностей, если в первую очередь получит послабления по санкциям.
В понедельник агентство ISNA сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского дипломата, что в случае договоренности с США ядерная тематика будет предметом 60-дневных переговоров, в обмен на это США должны будут отменить санкции и разблокировать активы, а американские силы - покинуть прилегающие к Ирану районы.
