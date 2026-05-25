Багаи: Иран и США обсудят ядерную тематику сразу после мирного соглашения - РИА Новости, 25.05.2026
11:15 25.05.2026 (обновлено: 14:46 25.05.2026)
Багаи: Иран и США обсудят ядерную тематику сразу после мирного соглашения

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Иран и США выделят срок в 60 дней для обсуждения связанных с иранским атомом вопросов, как только договорятся об окончании войны. заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Условлено, что как только работа над меморандумом (об окончании войны - ред.) будет окончена, в течение 60 дней стороны будут обсуждать ряд деталей меморандума, которые требуют дискуссий, а также ряд других тем, одной из тем, которые будут обсуждаться, являются связанные с атомом вопросы", - сказал он в ходе брифинга.
Багаи отметил, что обсуждаемый сейчас меморандум состоит из 14 пунктов и сфокусирован на прекращении войны, ситуации в Ормузском проливе, прекращении "морского пиратства" (так в Иране называют морскую блокаду США), а также действиях иранской стороны для обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе в ответ на шаги американской стороны.
