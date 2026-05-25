Рубио назвал два варианта выхода из конфликта с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США либо достигнут хорошей сделки с Ираном, либо прибегнут к альтернативам.
- Об этом Рубио заявил журналистам в Нью-Дели.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США либо достигнут хорошей сделки с Ираном, либо прибегнут к альтернативам.
Ранее телеканал Fox News сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана "готово на 95%", хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.