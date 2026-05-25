Медведев рассказал, когда определят соискателей госпремии в области науки

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет при президенте РФ по науке и образованию на заседании в понедельник определит соискателей Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год.

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по науке и образованию на заседании в понедельник определит соискателей Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию Дмитрий Медведев.

"В минувший четверг, 21 мая, состоялось заседание президиума Совета по науке и образованию, на котором были определены приоритетные работы. А сегодня на заседании Совета при президенте по науке и образованию по итогам тайного голосования определятся соискатели, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения госпремией", - сказал Медведев , отвечая на вопрос РИА Новости о том, как идет процесс обсуждения работ, которые представлены на соискание Государственной премии РФ

Он отметил, что работы претендентов проходят тщательную экспертизу. По ее итогам в этом году на рассмотрение Совета вынесены 13 работ.

"Отбор претендентов на Государственную премию в области науки и технологий – многоступенчатая процедура, в ходе которой важно определить самые достойные работы. Они вносят важный практический вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики", - добавил Медведев.

Он отметил, что каждый год на соискание государственной премии выдвигаются работы в самых разных сферах, плоды труда отдельных талантливых ученых и целых коллективов.

"Важно то, что их научные интересы охватывают практически весь спектр перспективных и актуальных направлений: от медицины и генетики до математики, от глубоких исторических изысканий до закрытых разработок в оборонной сфере", - подчеркнул Медведев.

По его словам, последней теме по понятным причинами уделяется самое серьезное внимание. Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это, по словам Медведева, требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.