Медведев рассказал, когда определят соискателей госпремии в области науки
08:21 25.05.2026 (обновлено: 08:24 25.05.2026)
Медведев рассказал, когда определят соискателей госпремии в области науки

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет при президенте РФ по науке и образованию на заседании в понедельник определит соискателей Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год.
  • На рассмотрение Совета вынесены 13 работ, которые прошли тщательную экспертизу.
  • Работы претендентов охватывают широкий спектр направлений: от медицины и генетики до математики и закрытых разработок в оборонной сфере.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Совет при президенте РФ по науке и образованию на заседании в понедельник определит соискателей Государственной премии РФ в области науки и технологий за 2025 год, сообщил зампред Совбеза РФ, председатель президиума Совета при президенте России по науке и образованию Дмитрий Медведев.
"В минувший четверг, 21 мая, состоялось заседание президиума Совета по науке и образованию, на котором были определены приоритетные работы. А сегодня на заседании Совета при президенте по науке и образованию по итогам тайного голосования определятся соискатели, которых Совет будет рекомендовать главе государства для награждения госпремией", - сказал Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, как идет процесс обсуждения работ, которые представлены на соискание Государственной премии РФ.
Он отметил, что работы претендентов проходят тщательную экспертизу. По ее итогам в этом году на рассмотрение Совета вынесены 13 работ.
"Отбор претендентов на Государственную премию в области науки и технологий – многоступенчатая процедура, в ходе которой важно определить самые достойные работы. Они вносят важный практический вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие экономики", - добавил Медведев.
Он отметил, что каждый год на соискание государственной премии выдвигаются работы в самых разных сферах, плоды труда отдельных талантливых ученых и целых коллективов.
"Важно то, что их научные интересы охватывают практически весь спектр перспективных и актуальных направлений: от медицины и генетики до математики, от глубоких исторических изысканий до закрытых разработок в оборонной сфере", - подчеркнул Медведев.
По его словам, последней теме по понятным причинами уделяется самое серьезное внимание. Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что Россия будет создавать образцы вооружений, обладающие повышенной боевой мощью и способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны. Это, по словам Медведева, требует как фундаментальных исследований, так и новых инженерных и конструкторских решений.
"Также отмечу, что с каждым годом уровень и значимость представляемых работ становятся выше. Особенно радует то, что в нашей науке все более уверенно и активно проявляют себя молодые ученые. Уверен, что у них большое будущее", - добавил он.
