Рейтинг@Mail.ru
После жесткой посадки самолета в Красноярском крае возбудили дело - РИА Новости, 25.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 25.05.2026
После жесткой посадки самолета в Красноярском крае возбудили дело

СК возбудил дело после жесткой посадки самолета в Красноярском крае

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураЛегкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Легкомоторный самолет Аэропракт-22 совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Легкомоторный самолет "Аэропракт-22" совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярском крае легкомоторный самолет совершил жесткую посадку.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • Следствие рассматривает две основные версии происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.
КРАСНОЯРСК, 25 мая - РИА Новости. Следователи в связи с авиаинцидентом с легкомоторным самолетом, совершившим жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края, возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, сообщает Восточное МСУТ СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что инцидент произошел в понедельник около 15.00 местного времени (11.00 мск) в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края. Воздушное судно эксплуатируется ООО "Аэропром". По данным СК на транспорте, судно выполняло облет и мониторило ситуацию с пожарами на территории. На борту находилось два члена экипажа. Оба получили телесные повреждения, они доставлены в медицинское учреждение.
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Следствие рассматривает две основные версии авиационного происшествия: техническая неисправность и нарушение правил пилотирования воздушного судна.
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Стала известна причина аварийной посадки Ан-2 в Якутии
19 мая, 10:18
 
ПроисшествияРоссияБогучанский районКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Западно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала