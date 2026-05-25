На атакованном газовозе "Арктик Метагаз" провели следственные действия

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. На борту газовоза "Арктик Метагаз", атакованного в марте в Средиземном море, проведены следственные действия, зафиксированы следы пожара и полное уничтожение систем управления судном, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"С применением беспилотных летательных и подводных аппаратов проведен подробный осмотр поврежденного судна. Зафиксированы следы пожара, полного уничтожения систем управления судном и разрушение двух из четырех резервуаров с газом", - сказала Петренко.
Минтранс РФ сообщал, что российский газовоз "Арктик Метагаз" 3 марта был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины, предположительно, с побережья Ливии в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. По данным МИД РФ, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошли пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.