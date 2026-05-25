08:25 25.05.2026
Шохин назвал четыре меры для стимулирования российской экономики

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Шохин назвал четыре меры для стимулирования экономического роста в России.
  • Среди мер: программа обеления экономики, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу, программы по росту производительности труда и точечная поддержка системообразующих компаний.
  • Важно сохранить стимулы для бизнеса и не «пережать» систему обеления экономики, чтобы избежать ухода бизнеса в тень или закрытия, отметил Шохин.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взвешенная политика по обелению экономики, программы роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
"Правительство реализует программу обеления экономики, которая имеет простой критерий эффективности - увеличение налоговых поступлений. И мне кажется, что одна из задач правительства сейчас заключается в том, чтобы "не пережать" систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Стало быть, самый простой способ стимулировать - это не перегнуть палку", - сказал Шохин.
Вторая мера - решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с МСП. "Важно "расшивать" цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы МСП, пусть часто не от злой воли. Но, тем не менее, мы внимательно смотрим на закупочные политики государственных компаний и корпораций, с тем, чтобы там не было изначально дискриминационных мер (таких как запрет факторинга), чтобы вводилось электронное актирование выполненных работ, поставленной продукции", - пояснил глава РСПП.
На прошлой неделе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников предостерег крупные компании от "хулиганства" в отношении малого и среднего бизнеса, когда вместо своевременной оплаты возникает искушение "покрутить" эти деньги.
Третье - это программы по росту производительности труда, по автоматизации и роботизации предприятий. "И очень важно, чтобы здесь стимулы для инвестиций сохранялись - невозможно повысить производительность, если вы не модернизируете оборудование", - добавил Шохин.
Кроме того, есть механизмы ручного управления - меры точечной поддержки конкретных системообразующих компаний, которые перешли "красную черту" устойчивости. "Эти вопросы достаточно регулярно не только рассматриваются, но по ним принимаются решения", - заключил он.
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинВладимир ПутинМаксим РешетниковРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
