Шохин назвал четыре меры для стимулирования российской экономики

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Взвешенная политика по обелению экономики, программы роста производительности труда, решение ситуации с задержкой платежей малому и среднему бизнесу и точечная поддержка системообразующих компаний станут шагами по стимулированию экономического роста в России, заявил в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

"Правительство реализует программу обеления экономики, которая имеет простой критерий эффективности - увеличение налоговых поступлений. И мне кажется, что одна из задач правительства сейчас заключается в том, чтобы "не пережать" систему обеления и сохранить стимулы для бизнеса, иначе многие либо уйдут в тень, либо закроются. Стало быть, самый простой способ стимулировать - это не перегнуть палку", - сказал Шохин

Вторая мера - решение вопроса с задержкой расчетов крупного бизнеса с МСП. "Важно "расшивать" цепочки неплатежей, когда крупные компании и госкорпорации, мягко говоря, задерживают платежи поставщикам из сферы МСП, пусть часто не от злой воли. Но, тем не менее, мы внимательно смотрим на закупочные политики государственных компаний и корпораций, с тем, чтобы там не было изначально дискриминационных мер (таких как запрет факторинга), чтобы вводилось электронное актирование выполненных работ, поставленной продукции", - пояснил глава РСПП

Третье - это программы по росту производительности труда, по автоматизации и роботизации предприятий. "И очень важно, чтобы здесь стимулы для инвестиций сохранялись - невозможно повысить производительность, если вы не модернизируете оборудование", - добавил Шохин.